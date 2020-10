Maria Cristina Fontana: «Consulenze diminuite perché il mio cognome dà fastidio» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nei prossimi giorni inizierà la nuova stagione di Report, che parte con una nuova inchiesta giornalistica sulla Regione Lombardia governata da Attilio Fontana. Questa volta, tra le altre cose valutate da Giorgio Mottola – autore dei servizi – c’è anche la posizione di Maria Cristina Fontana, avvocato e figlia dell’attuale governatore leghista. La trasmissione ha messo in luce una serie di documenti relativi alle sue Consulenze con ASST Nord Milano dopo l’elezione a presidente della regione Lombardia di Attilio Fontana. LEGGI ANCHE > Report racconta la storia dei camici in Lombardia forniti dalla ditta del cognato e della moglie di Fontana Maria Cristina Fontana e ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nei prossimi giorni inizierà la nuova stagione di Report, che parte con una nuova inchiesta giornalistica sulla Regione Lombardia governata da Attilio. Questa volta, tra le altre cose valutate da Giorgio Mottola – autore dei servizi – c’è anche la posizione di, avvocato e figlia dell’attuale governatore leghista. La trasmissione ha messo in luce una serie di documenti relativi alle suecon ASST Nord Milano dopo l’elezione a presidente della regione Lombardia di Attilio. LEGGI ANCHE > Report racconta la storia dei camici in Lombardia forniti dalla ditta del cognato e della moglie die ...

Maria Cristina Fontana: Report e gli incarichi della figlia del governatore per gli ospedali in Lombardia

Maria Cristina Fontana, figlia del governatore della Lombardia, avrebbe svolto numerose consulenze per l’Asst Nord Milano, l’azienda sanitaria locale che raggruppa gli Ospedali di Sesto San Giovanni e ...

