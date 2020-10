Maltempo | temporali e piogge in tutt’Italia oggi | Lazio e Molise le più colpite | 116mm ad Agnone DATI

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Fortihanno colpito l’Italia da Nord a Sud, giovedì 15 ottobre, creando danni e disagi. Le situazioni più critiche, come previsto, hanno riguardatoe Campania, dove si segnalano frane, smottamenti, allagamenti e persino un ponte crollato a Picinisco, nel Frusinate. Ad Avellino, si sono registrati allagamenti e molte persone sono rimaste bloccate nelle auto. Nell’area flegrea, sono caduti chicchi di grandine come sassi, mentre l’autostrada Caserta-Roma è stata imbiancata dalla grandine come se fosse neve. Un tornado ha seminato paura e danni a Sottomarina d Chia, sradicando alberi e scoperchiando tettoie. Tra ipluviometrici più significativi della giornata, aggiornati alle ore 19:40, segnaliamo:ad ...