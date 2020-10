Macron ha annunciato un coprifuoco a Parigi e in altre aree metropolitane della Francia (Di giovedì 15 ottobre 2020) (foto: Marc Piasecki/Getty Images)Nelle 24 ore fra martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, la Francia ha registrato 22.591 casi di Covid-19: è la terza volta in sei giorni che si è superata la soglia dei 20mila contagi nel paese. La sera del 14 ottobre, quindi, il presidente Emmanuel Macron ha tenuto un discorso trasmesso televisivamente su TF1 e France 2 per illustrare ai francesi le nuove misure di contrasto alla seconda ondata di coronavirus. “Non abbiamo perso il controllo, ma in Francia la situazione è molto preoccupante”, ha affermato il presidente, “siamo entrati in una fase in cui bisogna reagire”. La trasmissione dell’intervento è giunta dopo un consiglio dei ministri che ha deciso di ripristinare con decreto lo stato di emergenza sanitaria (revocato dal 10 ... Leggi su wired (Di giovedì 15 ottobre 2020) (foto: Marc Piasecki/Getty Images)Nelle 24 ore fra martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, laha registrato 22.591 casi di Covid-19: è la terza volta in sei giorni che si è superata la soglia dei 20mila contagi nel paese. La sera del 14 ottobre, quindi, il presidente Emmanuelha tenuto un discorso trasmesso televisivamente su TF1 e France 2 per illustrare ai francesi le nuove misure di contrasto alla seconda ondata di coronavirus. “Non abbiamo perso il controllo, ma inla situazione è molto preoccupante”, ha affermato il presidente, “siamo entrati in una fase in cui bisogna reagire”. La trasmissione dell’intervento è giunta dopo un consiglio dei ministri che ha deciso di ripristinare con decreto lo stato di emergenza sanitaria (revocato dal 10 ...

