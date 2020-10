Lazio, Caicedo si ferma in allenamento: i dettagli (Di giovedì 15 ottobre 2020) Altro infortunio per la Lazio di Simone Inzaghi: nell’ultimo allenamento a Formello si è fermato anche Felipe Caicedo Incredibile sfortuna per la Lazio di Simone Inzaghi. Come riporta Lazionews24.com, Felipe Caicedo si è infortunato durante l’ultimo allenamento a Formello. Per l’attaccante qualche allungo nel riscaldamento e poi un dolore al flessore destro. Un breve colloquio con Ripert e il rientro negli spogliatoi, si spera possa essere precauzionale, ma le probabilità di vederlo con la Samp sono a questo punto molto basse. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Altro infortunio per ladi Simone Inzaghi: nell’ultimoa Formello si èto anche FelipeIncredibile sfortuna per ladi Simone Inzaghi. Come riportanews24.com, Felipesi è infortunato durante l’ultimoa Formello. Per l’attaccante qualche allungo nel riscaldamento e poi un dolore al flessore destro. Un breve colloquio con Ripert e il rientro negli spogliatoi, si spera possa essere precauzionale, ma le probabilità di vederlo con la Samp sono a questo punto molto basse. Leggi su Calcionews24.com

zazoomblog : Lazio Caicedo si ferma in allenamento: i dettagli - #Lazio #Caicedo #ferma #allenamento: - CronacheTweet : #Lazio, apprensione per #Caicedo: la situazione - marcomempi : Anche #Caicedo a rischio per sabato. Non parlatemj più di sfortuna. Unica rosa con 7 infortuni ad inizio stagione,… - sportli26181512 : #Lazio, Caicedo si ferma. Inzaghi pensa a Muriqi con Correa: Il Panterone è rientrato negli spogliatoi toccandosi i… - laziolibera : Lazio, Caicedo si ferma. Inzaghi pensa a Muriqi con Correa -