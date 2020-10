La Camera si ferma con un minuto di silenzio per la morte di Jole Santelli – Il video (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio per la morte improvvisa della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. La governatrice aveva 51 anni ed era stata proclamata il 15 febbraio 2020. Iscritta a Forza Italia dal 1994, era stata eletta deputata per la prima volta nel 2001. Da anni malata di cancro, è deceduta nella sua abitazione. video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Fase 2, il Tar blocca la riapertura di bar e ristoranti in Calabria. Santelli: «Così frenano una regione in ripresa»Chi è Jole Santelli, la nuova governatrice della Calabria fedelissima di BerlusconiRegionali 2020 in Calabria, i risultati del voto: trionfa il ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’Aula dellaha osservato undiper laimprovvisa della presidente della Regione Calabria,. La governatrice aveva 51 anni ed era stata proclamata il 15 febbraio 2020. Iscritta a Forza Italia dal 1994, era stata eletta deputata per la prima volta nel 2001. Da anni malata di cancro, è deceduta nella sua abitazione.: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Fase 2, il Tar blocca la riapertura di bar e ristoranti in Calabria.: «Così frenano una regione in ripresa»Chi è, la nuova governatrice della Calabria fedelissima di BerlusconiRegionali 2020 in Calabria, i risultati del voto: trionfa il ...

