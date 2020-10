Juventus, Agnelli non si arrende: “Pronti al ricorso per Calciopoli” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha risposto agli azionisti sulla questione Calciopoli, spiegando che la società farà il possibile per ottenere i due scudetti. La Juventus di oggi deve affrontare la grana Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, è risultato positivo al Coronavirus dopo aver lasciato la bolla di Torino prima di quanto previsto dalle … L'articolo Juventus, Agnelli non si arrende: “Pronti al ricorso per Calciopoli” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il presidente dellaAndreaha risposto agli azionisti sulla questione Calciopoli, spiegando che la società farà il possibile per ottenere i due scudetti. Ladi oggi deve affrontare la grana Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, è risultato positivo al Coronavirus dopo aver lasciato la bolla di Torino prima di quanto previsto dalle … L'articolonon si: “Pronti alper Calciopoli” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

