Juve-Napoli 3-0, ma non è finita De Laurentiis si prepara per il Tar (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Napoli incassa il 3-0 del Giudice Sportivo per la mancata sfida con la Juventus, ma la partita è solo all'inizio Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ilincassa il 3-0 del Giudice Sportivo per la mancata sfida con lantus, ma la partita è solo all'inizio Segui su affaritaliani.it

«La nostra mission è finire il campionato. Come Lega non potevamo rimandare la gara tra Juve e Napoli. Il protocollo funziona, tutti rispettano le regole, ma a Napoli come emerge dagli atti c'è stato ...

"E' una sentenza di cui prendo atto": così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha commentato la sentenza di sconfitta a tavolino per il Napoli, dopo la cosiddetta partita fantasma contro la Juv ...

