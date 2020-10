Gli infermieri protestano in piazza: “Dopo il Covid un’altra battaglia: vogliamo un nuovo contratto” (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – Gli infermieri italiani sono “stufi” e per questo oggi sono tornati in piazza, per manifestare “contro un governo che ha rispetto per noi solo a parole”. Da tutta Italia a Roma, al Circo Massimo: tra gli altri, Infermieri in Cambiamento, Associazione Avvocatura degli Infermieri (AADI), Coina (Coordinamento Infermieristico Autonomo), Adi Famiglie Italiane e gli Opi di Andria Bat, Como e Catanzaro. Leggi su dire (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – Gli infermieri italiani sono “stufi” e per questo oggi sono tornati in piazza, per manifestare “contro un governo che ha rispetto per noi solo a parole”. Da tutta Italia a Roma, al Circo Massimo: tra gli altri, Infermieri in Cambiamento, Associazione Avvocatura degli Infermieri (AADI), Coina (Coordinamento Infermieristico Autonomo), Adi Famiglie Italiane e gli Opi di Andria Bat, Como e Catanzaro.

Agenzia_Italia : Gli infermieri scendono in piazza il 15 ottobre e annunciano sciopero per il 2 novembre - Elio51309224 : @myrtamerlino Gli infermieri e dott non possono parlare RAZZA DI DEMOCRAZIA C'È IN ITALIA? ??Perché parlate male della CINA comunista? ??? - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @PSenaldi (Direttore di Libero): 'Diciamo ai giovani come devono vivere ma quanti giovani sono in terapia intensiv… - claraz64 : @matteosalvinimi Tutti eroi, tutti accoppati come sul Piave o a Okinawa. Lo Stato dimentica troppo facilmente i suo… - baritoday : Focolaio covid in casa di riposo ad Alberobello, arrivano gli infermieri per sostituire quelli contagiati: 'Situazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli infermieri Focolaio covid in casa di riposo ad Alberobello, arrivano gli infermieri per sostituire quelli contagiati: "Situazione sotto controllO" BariToday Cumulo professioni, Afen: ampliare competenze farmacista rivedendo norme e formazione

Oggi, in quasi trenta nazioni, e tra esse gli Usa, Israele, ma anche Francia, Regno Unito, Portogallo, Malta... esiste ed opera in farmacia il Farmacista Vaccinatore, che non sottrae competenze a ...

Le mani del Covid sulla sanità: nove positivi al Cardarelli, sanificato il blocco operatorio

La maggior parte dei contagiati lavora al blocco operatorio. Per gli infermieri della rianimazione in arrivo da subito il turno da 12 ore, che nel reparto Covid è ancora utilizzato. Per ottimizzare le ...

Oggi, in quasi trenta nazioni, e tra esse gli Usa, Israele, ma anche Francia, Regno Unito, Portogallo, Malta... esiste ed opera in farmacia il Farmacista Vaccinatore, che non sottrae competenze a ...La maggior parte dei contagiati lavora al blocco operatorio. Per gli infermieri della rianimazione in arrivo da subito il turno da 12 ore, che nel reparto Covid è ancora utilizzato. Per ottimizzare le ...