Ginnastica, le Fate tornano a volare. Giorgia Villa e le gemelle D'Amato pronte per la Serie A: gli scenari dell'Italia di bronzo (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Ginnastica artistica ha accusato terribilmente il lockdown dovuto all'emergenza sanitaria, la pandemia ha bloccato la Polvere di Magnesio per sette mesi e ha praticamente cancellato tutti gli eventi internazionali in programma. In calendario restano soltanto gli Europei in programma prima di Natale (17-20 dicembre a Mersin, sperando che si riesca effettivamente a competere) e l'Italia ha pagato questa situazione, non riuscendo a scendere in pedana dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nel concorso a squadre degli ultimi Mondiali. Le Fate hanno avuto pochissimo spazio dopo il trionfo di Stoccarda, un paio di tappe di Serie A (a febbraio) sono poco significative per atlete di questo calibro, abituate a competere sui massimi palcoscenici.

