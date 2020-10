Fedez a processo per lesioni: avrebbe mollato un pugno al vicino (Di giovedì 15 ottobre 2020) Fedez a processo per lesioni: quattro anni fa durante una lite con un vicino di casa che ha protestato per la musica troppo alta, il rapper gli avrebbe mollato un pugno Una vicenda davanti al giudice di pace con Fedez che, con la testimonianza di Rovazzi, afferma il contrario: pugno ricevuto dal vicino. Udienza a Febbraio. Fedez, musica troppo alta: il vicino protesta scoppia la lite EraArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 15 ottobre 2020)per: quattro anni fa durante una lite con undi casa che ha protestato per la musica troppo alta, il rapper gliunUna vicenda davanti al giudice di pace conche, con la testimonianza di Rovazzi, afferma il contrario:ricevuto dal. Udienza a Febbraio., musica troppo alta: ilprotesta scoppia la lite EraArticolo completo: dal blog SoloDonna

