Eleonora Daniele chiede aiuto a Fedez ma il Codacons dice a Eleonora Daniele “Denunciamolo”

Qualche giorno fa Eleonora Daniele aveva bacchettato, con molto rigore, durante una puntata di "Storie Italiane" Chiara Ferragni perché, a suo dire, avendo un grandissimo seguito sui social avrebbe potuto fare qualcosa nel periodo della pandemia da covid. Eleonora Daniele e il durissimo attacco a Chiara Ferragni in diretta sulla Rai Eleonora Daniele, durante una puntata di Storie Italiane, aveva detto così contro Chiara Ferragni: "Non l'ho sentita parlare di covid, invece dovrebbe essere un esempio in virtù dei tanti follower. Una che ha tutti quei followers, che è così conosciuta e amata dovrebbe avere una ...

dellorco85 : Eleonora Daniele su RAI 1 riesce a far polemica su Chiara Ferragni perché 'non ha parlato di Covid'. Beh più che pa… - trash_italiano : Eleonora Daniele su Chiara Ferragni. Menzione speciale anche al Codacons (che lei stima ovviamente). Ma fa sul seri… - trash_italiano : Ora il Codacons vuole denunciare Fedez per istigazione a delinquere: ecco cosa sta succedendo - Fede_Shine26 : RT @trash_italiano: Ora il Codacons vuole denunciare Fedez per istigazione a delinquere: ecco cosa sta succedendo - ResiannaM : RT @creTania_: Eleonora Daniele atteggiamento, spocchia, sguardi, idiozia, movimenti, pause strategiche, contenuti pari a zero identici a M… -