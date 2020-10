Due nuovi positivi nella Juventus Under 23 (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Juventus annuncia sul suo sito che all’interno del gruppo squadra dell’Under 23 si contano altri due positivi. Si tratta di un giocatore, Tommaso Barbieri, e di un componente dello staff. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di altri due componenti del gruppo squadra U23: si tratta del giocatore Tommaso Barbieri e di un componente dello staff”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 ottobre 2020) Laannuncia sul suo sito che all’interno del gruppo squadra dell’23 si contano altri due. Si tratta di un giocatore, Tommaso Barbieri, e di un componente dello staff. “Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa latà al Covid 19 di altri due componenti del gruppo squadra U23: si tratta del giocatore Tommaso Barbieri e di un componente dello staff”. L'articolo ilNapolista.

