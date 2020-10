“Cosa succederà a Natale” Coronavirus | parla il premier Conte

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 ottobre 2020) “Non si può pensare che ci sia il governo che risolve i problemi. Lo abbiamo risolto e dato merito a tutta la comunità nazionale, che ci ha consentito di superare la fase più dura, una prova difficilissima dalla quale siamo usciti vincitori. Adesso la stessa cosa: questa nuova ondata la affronteremo con grande senso di responsabilità, con grande sensibilità, afferrando quali sono i valori in gioco”. Così ilGiuseppea margine dell’inaugurazione della nuova linea elettrica Capri-Sorrento di Terna. “Smettiamola con le polemiche, con discorsi astratti e con dibattiti. C’è da essere concreti – ha proseguito – tutelare la salute propria e delle persone anziane, se cresce il numero dei contagiati e il numero persone ricoverate in ospedale e in terapia ...