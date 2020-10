Coronavirus, in Lombardia superati i 2.000 contagi in 24 ore (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)Nuova impennata dei nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore in Regione si sono registrati 2.060 contagi. Ieri i nuovi casi erano stati 1.844. Oggi il governatore Attilio Fontana ha detto che nelle prossime ore si deciderà «se prendere qualche misura o se, invece, basterà essere rigorosamente rispettosi di quanto disposto». Negli ultimi giorni, ha ricordato, «si sono fatti molti più tamponi, la percentuale tra i tamponi e gli infettati è più o meno sempre la stessa dei giorni precedenti, ma è sicuramente comunque in crescita». Leggi anche: In Lombardia quasi 2 mila casi, la dottoressa Pedrini: «Perché è sbagliato fare paragoni con ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 ottobre 2020), ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)Nuova impennata dei nuovi casi diin. Nelle ultime 24 ore in Regione si sono registrati 2.060. Ieri i nuovi casi erano stati 1.844. Oggi il governatore Attilio Fontana ha detto che nelle prossime ore si deciderà «se prendere qualche misura o se, invece, basterà essere rigorosamente rispettosi di quanto disposto». Negli ultimi giorni, ha ricordato, «si sono fatti molti più tamponi, la percentuale tra i tamponi e gli infettati è più o meno sempre la stessa dei giorni precedenti, ma è sicuramente comunque in crescita». Leggi anche: Inquasi 2 mila casi, la dottoressa Pedrini: «Perché è sbagliato fare paragoni con ...

