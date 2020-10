Con il Covid servizi di salute mentale in crisi (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’emergenza Covid ha interrotto servizi di salute mentale nel 93% dei Paesi secondo un’indagine dell’Organizzazione Mondiale della Sanità “La pandemia ha interrotto i servizi di salute mentale nel 93% dei paesi del mondo” proprio mentre la domanda di questi servizi è in aumento”. E’ quanto ha evidenziato un’indagine dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) condotta su… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’emergenzaha interrottodinel 93% dei Paesi secondo un’indagine dell’Organizzazione Mondiale della Sanità “La pandemia ha interrotto idinel 93% dei paesi del mondo” proprio mentre la domanda di questiè in aumento”. E’ quanto ha evidenziato un’indagine dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) condotta su… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Con Covid Ginecologo con il Covid va in reparto con la febbre, è indagato per epidemia colposa La Stampa Patto Pd-Cinque stelle: ecco il “preliminare d’accordo” nei cinque grandi Comuni in vista delle elezioni di primavera

Per le elezioni a Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli i partiti di governo si sono mossi in per cementare la maggioranza. Resta l’incognita Campidoglio con Calenda ...

CORONAVIRUS, CRISANTI: TRA 15 GIORNI TEMO 15MILA CASI AL GIORNO ANDREA CRISANTI (LaPresse) - "Via via che i casi sono aumentati, la capacità di contact tracing e fare tamponi diminuisce e si entra in ...

