Aumento contagi, arriva la stretta di De Luca su scuole e feste: il provvedimento (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ in corso di pubblicazione un’ordinanza, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca contenente ulteriori misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19. In relazione alla situazione epidemiologica esistente, sono state adottate misure rigorose con il doppio obiettivo di limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito, privato e pubblico, e con l’obiettivo di ridurre al massimo la mobilità difficilmente controllabile. Queste le principali misure adottate: Per il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico, nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza dal 16 al 30 ottobre. Sono sospese le ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ in corso di pubblicazione un’ordinanza, firmata dal Presidente Vincenzo Decontenente ulteriori misure di contenimento e prevenzione delo da Covid-19. In relazione alla situazione epidemiologica esistente, sono state adottate misure rigorose con il doppio obiettivo di limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito, privato e pubblico, e con l’obiettivo di ridurre al massimo la mobilità difficilmente controllabile. Queste le principali misure adottate: Per il livello dio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico, nelleprimarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza dal 16 al 30 ottobre. Sono sospese le ...

La7tv : #ottoemezzo Il prof. Massimo Galli commenta l'aumento dei contagi da #Coronavirus: 'Il tempo di scherzare è finito,… - Agenzia_Ansa : #Covid, media: i ristoranti in #Germania chiuderanno alle 23. Obbligo di #mascherina nelle zone dove si registra u… - matteorenzi : L’aumento dei contagi è una sfida per tutti. E tutti dobbiamo dare una mano. Da parte nostra insistiamo: in questa… - ezio14199935 : RT @francescatotolo: Quanto ha influito la fuga di molti #migranti, alcuni positivi al #COVID19, dai centri d’accoglienza sull’aumento dei… - BabboleoNews : Tornano i reparti #Covid in provincia di #Savona. Lo ha deciso la #taskforce di #Asl2 a seguito dell'aumento dei co… -