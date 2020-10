Arzano, lockdown e proteste. Commercianti in rivolta: “Siamo stati chiusi 4 mesi, ora basta” (Video) (Di giovedì 15 ottobre 2020) Arzano, 15 ott – Non si fermano le proteste dei Commercianti di Arzano, in Campania, dove i commissari prefettizi, a delle scuole per dieci giorni. Gli esercenti, imbestialiti di fronte a quest’ennesima chiusura, hanno bloccato strade e piazze. Il sit in e le strade bloccate Sono centinaia i Commercianti che ad Arzano hanno deciso oggi di bloccare via Napoli e la Rotonda, con gli inevitabili conseguenti disagi per la circolazione dei mezzi. I Commercianti hanno deciso di indire un sit – in contro la misura che prevede la chiusura di 10 giorno per gli esercizi commerciali per impedire una nuova impennata di casi. “Siamo stati chiusi quattro mesi e ci avvertono il giorno prima che dovremo chiudere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 ottobre 2020), 15 ott – Non si fermano ledeidi, in Campania, dove i commissari prefettizi, a delle scuole per dieci giorni. Gli esercenti, imbestialiti di fronte a quest’ennesima chiusura, hanno bloccato strade e piazze. Il sit in e le strade bloccate Sono centinaia iche adhanno deciso oggi di bloccare via Napoli e la Rotonda, con gli inevitabili conseguenti disagi per la circolazione dei mezzi. Ihanno deciso di indire un sit – in contro la misura che prevede la chiusura di 10 giorno per gli esercizi commerciali per impedire una nuova impennata di casi. “Siamoquattroe ci avvertono il giorno prima che dovremo chiudere ...

