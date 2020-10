ARF 2020: il Festival torna al Mattatoio con QUALCOS’ALTRO (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo l’annullamento di ARF! il Festival del Fumetto di Roma – a causa dell’emergenza Coronavirus – rimandando la sesta edizione a maggio 2021. Gli organizzatori (definiti da sempre ARFers) tornano al Mattatoio, il Museo d’arte contemporanea di Testaccio, per presentare da venerdì 20 novembre a domenica 22 QUALCOS’ALTRO. Si tratta di un intero weekend di mostre dedicate al fumetto, concepite come esperienza totalizzante e immersiva. ARF – Gli artisti Una grande esposizione, allestita nel Padiglione 9B. Presenterà le tavole originali di Darwyn Cooke per la prima volta assoluta in Italia. Mostrerà le copertine di Dave Johnson, il poliedrico artista contemporaneo di comic book, asceso alla fama internazionale grazie a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo l’annullamento di ARF! ildel Fumetto di Roma – a causa dell’emergenza Coronavirus – rimandando la sesta edizione a maggio 2021. Gli organizzatori (definiti da sempre ARFers)no al, il Museo d’arte contemporanea di Testaccio, per presentare da venerdì 20 novembre a domenica 22 QUALCOS’ALTRO. Si tratta di un intero weekend di mostre dedicate al fumetto, concepite come esperienza totalizzante e immersiva. ARF – Gli artisti Una grande esposizione, allestita nel Padiglione 9B. Presenterà le tavole originali di Darwyn Cooke per la prima volta assoluta in Italia. Mostrerà le copertine di Dave Johnson, il poliedrico artista contemporaneo di comic book, asceso alla fama internazionale grazie a ...

ARF – Gli artisti Una grande esposizione ... Inoltre, una specialissima tiratura di COme Vite Distanti, fresco vincitore del Premio Boscarato 2020 assegnato dal Treviso Comic Book Festival.

Qualcos’altro

Una grande esposizione, allestita nel Padiglione 9B, con le tavole originali di Darwyn Cooke – uno dei veri innovatori del medium fumetto – mostrate per la prima volta assoluta in Italia, le copertine ...

