Alessia Marcuzzi: : "Tampone negativo!" (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'annuncio della conduttrice su Instagram Martedì, durante l'appuntamento con la trasmissione "Le Iene", era stata annunciata l'assenza della conduttrice Alessia Marcuzzi, che in collegamento con lo show di Italia uno aveva parlato di bassa positività. Nelle ultime ore l'ex conduttrice dell'Isola ha chiarito meglio la sua situazione e ha comunicato la negatività dopo il suo tampone. View this post on Instagram Fortunatamente il tampone molecolare ha dato un esito NEGATIVO!!! Vi spiego meglio perche' ho detto "leggermente positivo" in collegamento alle iene perche' in molti me lo avete chiesto. Mi riferivo al valore estremamente basso del tampone rapido antigenico, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test.

