Traffico Roma del 14-10-2020 ore 08 | 30

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani molto intenso ilsul percorso Urbano della A24Teramo si è formata una lunga coda che va dal raccordo anulare alla tangenziale verso il centro e rallentamenti a tratti code sulla tangenziale est tra Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio code poi sulla via Cassia da raccordo anulare a via di Grottarossa e sulla Flaminia sempre dal raccordo ma a via dei Due Ponti verso il centro file sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe ed è ancora sulla bustina da San Basilio a Tor Cervara sulla diramazione diSud 1 km di coda da Torrenova a raccordo anulare disagi anche sul Raccordo Anularerallentato con code a tratti in carreggiata interna tra Casilina e doppia e poi in quella ...