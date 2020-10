The Crown 4, Carlo e Diana dominano il teaser trailer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo tre annate accolte con entusiasmo da pubblico e critica, la serie TV 'The Crown' si prepara al debutto della stagione 4, attesa in streaming su Netflix a partire dal 15 novembre 2020. Questa ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo tre annate accolte con entusiasmo da pubblico e critica, la serie TV 'The' si prepara al debutto della stagione 4, attesa in streaming su Netflix a partire dal 15 novembre 2020. Questa ...

NetflixIT : Questa è la vera essenza di cui sono fatte le favole. The Crown, stagione 4, arriva il 15 novembre. - harlechinn : Bellissimo il trailer di the Crown - xmmagic : Nessuno: Io: GUARDA THE CROWN È PAZZESCA - MegaNerd__ : RT @MegaNerd__: #Netflix rilascia il nuovo teaser della quarta stagione di #TheCrown, la serie originale di successo mondiale che sarà disp… - Onedaymoree : 'Chin up, Princess, or the crown slips down.' Oggi sono tre anni dal mio primo tatuaggio. ???? -