Temptation, Carlotta e Nello, fuoco di rabbia: “Che schifo, Io lo rovino” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nuova esplosiva puntata con Temptation Island e Alessia Marcuzzi: Carlotta e Nello, le immagini fanno esplodere la fidanzata Carlotta e Nello Temptation Island (fonte foto: Instagram, @ Temptationisland official)Non smette di appassionare, emozionare e tenere con il fiato sospetto i tantissimi telespettatori incollati davanti allo schermo, Temptation Island, noto ed apprezzato docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi: l’ira e le lacrime di Carlotta per Nello. Un nuovo appuntamento, stasera mercoledì 14 ottobre con l’isola delle tentazioni, programma dal grande seguito arrivato ormai alle fasi finali. Un lungo viaggio tra i sentimenti, quello intrapreso dalle coppie che ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nuova esplosiva puntata conIsland e Alessia Marcuzzi:, le immagini fanno esplodere la fidanzataIsland (fonte foto: Instagram, @island official)Non smette di appassionare, emozionare e tenere con il fiato sospetto i tantissimi telespettatori incollati davanti allo schermo,Island, noto ed apprezzato docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi: l’ira e le lacrime diper. Un nuovo appuntamento, stasera mercoledì 14 ottobre con l’isola delle tentazioni, programma dal grande seguito arrivato ormai alle fasi finali. Un lungo viaggio tra i sentimenti, quello intrapreso dalle coppie che ...

_Phinny_ : RT @sofia_barretta: Carlotta vince il premio per il discorso più bello e vero di temptation island in assoluto Complimenti Carlo ti prego… - CandidaTetris : Carlotta sei una persona speciale, CARLOTTA TEMPTATION ISLAND SEI TUUUUUUU. #temptationisland - sofia_barretta : Carlotta vince il premio per il discorso più bello e vero di temptation island in assoluto Complimenti Carlo ti pr… - marcamoly : Carlotta molto delusa da Nello a Temptation Island:'Non ci sono più per lui'. Il pinnettu è stato durissimo per la… - Fede95Angelini : RT @eIsadifrozen: Non ho mai seguito temptation, ho appena sentito le parole di Carlotta e mi si é spezzato il cuore. #TemptationIsland -