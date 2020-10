Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | Eva decide di confessare a Robert che Emilio non è suo figlio! E lui…

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La verità potrebbe distruggere il suo matrimonio e l’intera famiglia, ma tenere il segreto la tormenterebbe per la resto della sua esistenza. Nelle prossime puntatedid’amore, però, Eva Saalfeld (Uta Kargel) prenderà la propria decisione: rivelare a(Lorenzo Patané) che il piccoloè in realtà figlio di Christoph (Dieter Bach)! Le cose, comunque, non andranno come previsto: ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!Leggi anche:d’amore,: Nadja e Christoph in guerra per il Fürstenhof!d’amore,puntate: Eva ...