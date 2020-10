TEDxMilano Countdown 2020, come vedere l’event in streaming (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La prepotente trasformazione che il mondo subisce a causa dei cambiamenti climatici segnala quanto sia urgente far fronte all’emergenza. Countdown, l’iniziativa globale promossa da TED in collaborazione con Future Stewards, ha un unico forte obiettivo: accelerare la realizzazione di soluzioni alla crisi climatica, trasformando le idee in azioni concrete. L’obiettivo del progetto, lanciato a livello mondiale il 10 ottobre 2020, è quello di contribuire alla costruzione di un futuro migliore per la società, promuovendo pratiche che abbiano come focus la riduzione delle emissioni di gas serra del 50% entro il 2030, un primo fondamentale traguardo per un pianeta più sicuro e più pulito. Bruno Giussani, global curator e direttore europeo TED, molto vicino alla community italiana TEDx, esperto di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La prepotente trasformazione che il mondo subisce a causa dei cambiamenti climatici segnala quanto sia urgente far fronte all’emergenza., l’iniziativa globale promossa da TED in collaborazione con Future Stewards, ha un unico forte obiettivo: accelerare la realizzazione di soluzioni alla crisi climatica, trasformando le idee in azioni concrete. L’obiettivo del progetto, lanciato a livello mondiale il 10 ottobre, è quello di contribuire alla costruzione di un futuro migliore per la società, promuovendo pratiche che abbianofocus la riduzione delle emissioni di gas serra del 50% entro il 2030, un primo fondamentale traguardo per un pianeta più sicuro e più pulito. Bruno Giussani, global curator e direttore europeo TED, molto vicino alla community italiana TEDx, esperto di ...

