TEDx | cos’è e come è nato l’evento

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Era il 1984 quando nasceva il Technology Entertainment Design, noto a livello globale con l’acronimo TED, il marchio di conferenze americane gestite dall’organizzazione privata non-profit The Sapling Foundation. Agli albori nacqueevento singolo, con una conferenza di 4 giorni in California (USA). Poi nel 1990 cambiò pelle, divenendo una conferenza annuale con focus sulla tecnologia e sul design. Nel corso degli anni è andato oltre gli steccati di origine, allargando il campo ai settori del mondo scientifico, culturale e accademico. TED, nascita e sviluppo: dagli albori a oggi, la mission delle conferenze L’idea del TED venne a Richard Saul Wurman e Harry Marks, che ne furono i padri fondatori. Attualmente la manifestazione è curata da Chris Anderson e gestita dalla The Sapling Foundation (no-profit). Lo scopo degli eventi TED ...