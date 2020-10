Spezia | Agudelo | “Mi piace il calcio di Italiano | qui ho trovato gente di qualità”

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Kevinsi è presentato ufficialmente da nuovo giocatore dello, nonostante il calciatore abbia già disputato entrambe le prime due partite del campionato dei liguri.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1036819" align="alignnone" width="1024", getty images/captionL'ex calciatore della Fiorentinasi è detto voglioso di ripartite dopo i complicati mesi passati a Firenze: "Qui mi trovo bene, horagazzi di qualità, dal più vecchio al più giovane - ha detto entusiasta l'ex Genoa. Il mister mi, ha un pensiero di gioco che mie penso che dobbiamo lavorare tutti per giocare come lui vuole. Sono felice per questo, fa un lavoro molto buono". Il calciatore si è ...

'Qui mi trovo benissimo, voglio aiutare la squadra a salvarsi' LA SPEZIA (ITALPRESS) - 'Contro la Fiorentina per me sarà una gara come le altre, ...Parla un ex di lusso della sfida di domenica a Cesena. Ripresi gli allenamenti a Follo. Un rimborso per gli abbonati della scorsa stagione ...