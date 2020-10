Silvia Piani della Lega in Lombardia, il post che paragona mascherine e migranti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una foto simbolo, diventata l’emblema dell’immigrazione, scattata nel 2014 dal fotografo Massimo Sestini e pubblicata sul National Geographic. Una foto che racconta il dolore e lo strazio, l’attesa di un’ancora di salvezza, la corsa contro il destino. Oppure che diventa un meme pubblicato dall’assessore alle Pari Opportunità della Regione Lombardia, Silvia Piani, per prendere in giro il governo relativamente alle misure previste nell’ultimo dpcm per contrastare la diffusione del coronavirus. LEGGI ANCHE > Di Maio rabbrividisce perché al governo potevano esserci i negazionisti del coronavirus Cosa ha scritto su Facebook Silvia Piani «Dimentichi la mascherina, 1.000 euro di multa. Arrivi con il barcone: vitto, alloggio e ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una foto simbolo, diventata l’emblema dell’immigrazione, scattata nel 2014 dal fotografo Massimo Sestini e pubblicata sul National Geographic. Una foto che racconta il dolore e lo strazio, l’attesa di un’ancora di salvezza, la corsa contro il destino. Oppure che diventa un meme pubblicato dall’assessore alle Pari OpportunitàRegione, per prendere in giro il governo relativamente alle misure previste nell’ultimo dpcm per contrastare la diffusione del coronavirus. LEGGI ANCHE > Di Maio rabbrividisce perché al governo potevano esserci i negazionisti del coronavirus Cosa ha scritto su Facebook«Dimentichi la mascherina, 1.000 euro di multa. Arrivi con il barcone: vitto, alloggio e ...

Mentre in Italia tutte le forze politiche sono concentrate sul contenimento dei contagi e sulle politiche da attuare per non essere travolti dalla ...

