Serie C – Girone C, Foggia-Bisceglie: tris dei nerazzurri in vista del Palermo. La classifica aggiornata (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tre a uno. È questo il risultato finale maturato questo pomeriggio fra le mura dello “Zaccheria”.Una vittoria, quella conquistata dal Bisceglie ai danni del Foggia, centrata grazie alle reti messe a segno da Cittadino (doppietta per lui) e da Rocco. Un successo in rimonta dopo il vantaggio iniziale della compagine rossonera con Curcio, rimasta in 10 nel primo tempo per il rosso a Gavazzi. Un esordio sulla panchina del Foggia tutt’altro che fortunato per Marco Marchionni. Primi tre punti, invece, per gli uomini di Giovanni Bucaro che, domenica pomeriggio, affronteranno il Palermo in casa.LA PARTITA Parte subito bene il Foggia, che al 3' ci prova con Di Masi, poi passa in vantaggio con un bel gol di Curcio al minuto 10. La partita cambia al 13, quando Gavazzi è stato ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tre a uno. È questo il risultato finale maturato questo pomeriggio fra le mura dello “Zaccheria”.Una vittoria, quella conquistata dalai danni del, centrata grazie alle reti messe a segno da Cittadino (doppietta per lui) e da Rocco. Un successo in rimonta dopo il vantaggio iniziale della compagine rossonera con Curcio, rimasta in 10 nel primo tempo per il rosso a Gavazzi. Un esordio sulla panchina deltutt’altro che fortunato per Marco Marchionni. Primi tre punti, invece, per gli uomini di Giovanni Bucaro che, domenica pomeriggio, affronteranno ilin casa.LA PARTITA Parte subito bene il, che al 3' ci prova con Di Masi, poi passa in vantaggio con un bel gol di Curcio al minuto 10. La partita cambia al 13, quando Gavazzi è stato ...

WiAnselmo : #SerieC - Girone C, Foggia-Bisceglie: tris dei nerazzurri in vista del #Palermo. La classifica aggiornata - Mediagol : #SerieC - Girone C, Foggia-Bisceglie: tris dei nerazzurri in vista del #Palermo. La classifica aggiornata - matsuteia : RT @wordsandmore1: ? @Federugby – la #FIR ha reso noto il calendario del #Girone1 della #SerieAFemminile 2020/21, al via il prossimo 18 ott… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: ? @Federugby – la #FIR ha reso noto il calendario del #Girone1 della #SerieAFemminile 2020/21, al via il prossimo 18 ott… - wordsandmore1 : ? @Federugby – la #FIR ha reso noto il calendario del #Girone1 della #SerieAFemminile 2020/21, al via il prossimo 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Serie A, ipotesi play-off dopo il girone d'andata Calcio e Finanza Calcio serie D: giocati due recuperi, a rischio Casale-Bra di domenica

Oggi (mercoledì 14 ottobre), nei primi due recuperi del girone A del campionato di serie D di calcio, la Sanremese si è aggiudicata (1-0: gol di Romano al 35') il derby ligure, casalingo, con la ...

Serie C: il Bisceglie vince 3-1 a Foggia nel recupero della prima giornata di andata

FRANCESCO LOIACONO - Nel recupero della prima giornata di andata del girone C di Serie C il Bisceglie vince 3-1 a Foggia. Nel primo tempo al 10’ passa in vantaggio il Foggia con Curcio, tiro da pochi ...

Oggi (mercoledì 14 ottobre), nei primi due recuperi del girone A del campionato di serie D di calcio, la Sanremese si è aggiudicata (1-0: gol di Romano al 35') il derby ligure, casalingo, con la ...FRANCESCO LOIACONO - Nel recupero della prima giornata di andata del girone C di Serie C il Bisceglie vince 3-1 a Foggia. Nel primo tempo al 10’ passa in vantaggio il Foggia con Curcio, tiro da pochi ...