Recovery Plan, Conte: "Destineremo parte significativa delle risorse all'occupazione femminile"

Nei giorni scorsi diverse associazioni di donne avevano scritto a Giuseppe Conte per sollecitare l'attenzione del Governo sul tema dell'occupazione femminile: oggi il premier ha risposto alle loro richieste, promettendo che una parte "significativa" delle risorse del Recovery Plan saranno destinate proprio a quello. "Proprio con riguardo all'occupazione femminile – ha dichiarato il presidente del Consiglio nel suo discorso alla Camera, in vista degli incontri dei prossimi giorni in Consiglio europeo – accolgo senz'altro l'impegno"

