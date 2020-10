Pensioni news 2021, resoconto incontro Governo-sindacati: esclusiva Proietti e Ghiselli (Di mercoledì 14 ottobre 2020) E’ appena terminato l’incontro tra Governo e sindacati che si é tenuto stamattina alle ore 10, da cui sono emersi aspetti interessanti circa le intenzioni del Governo per quanto concerne la futura riforma Pensioni. Abbiamo avuto modo e di questo li ringraziamo sentitamente, di avere notizie in esclusiva direttamente da Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, e Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, presenti entrambi al tavolo di confronto con Nunzia Catalfo. Eccovi quanto é emerso: Riforma Pensioni 2021, intenzioni del Governo su opzione donna, Ape sociale e quota 41 Così Proietti, piuttosto telegrafico al fine di ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) E’ appena terminato l’trache si é tenuto stamattina alle ore 10, da cui sono emersi aspetti interessanti circa le intenzioni delper quanto concerne la futura riforma. Abbiamo avuto modo e di questo li ringraziamo sentitamente, di avere notizie indirettamente da Domenico, segretario confederale della Uil, e Roberto, segretario confederale della Cgil, presenti entrambi al tavolo di confronto con Nunzia Catalfo. Eccovi quanto é emerso: Riforma, intenzioni delsu opzione donna, Ape sociale e quota 41 Così, piuttosto telegrafico al fine di ...

ilfoglio_it : Da qui al 2036 il 33 per cento della spesa pubblica (un euro su tre) se ne andrà in pensioni, ma solo se aumenteran… - LegaSalvini : ++ SIAMO ALLA FOLLIA! ALBA PARIETTI ESULTA PER LA CANCELLAZIONE DEI DECRETI SICUREZZA: 'SCONFITTI ODIO E IGNORANZA,… - alexbarbera : Dimentichiamo la favola della pentola d’oro del Recovery, sarà un inverno complicato - Against_Caste : RT @repubblica: Pensioni, proroga per Opzione Donna e Ape Sociale. Sterilizzazione del Pil negativo sugli assegni - repubblica : Pensioni, proroga per Opzione Donna e Ape Sociale. Sterilizzazione del Pil negativo sugli assegni -