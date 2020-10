Oro Bianco ft. Nerone: esce “Il più regolare” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Oro Bianco ft. Nerone: disponibile sulle piattaforme digitali “Il più regolare”, un brano che trasporta nelle strade di periferia Fuori in digitale, distribuito da Believe, “Il più regolare”, il nuovo singolo di Oro Bianco, una delle voci della nuova scena rap milanese che si sta facendo più sentire. Dopo aver ottenuto ottimi riscontri con il… L'articolo Oro Bianco ft. Nerone: esce “Il più regolare” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Oroft.: disponibile sulle piattaforme digitali “Il più regolare”, un brano che trasporta nelle strade di periferia Fuori in digitale, distribuito da Believe, “Il più regolare”, il nuovo singolo di Oro, una delle voci della nuova scena rap milanese che si sta facendo più sentire. Dopo aver ottenuto ottimi riscontri con il… L'articolo Oroft.“Il più regolare” Corriere Nazionale.

Fuori in digitale, distribuito da Believe, “Il più regolare”, il nuovo singolo di Oro Bianco, una delle voci della nuova scena rap milanese che si sta facendo più sentire. Dopo aver ottenuto ottimi ...

