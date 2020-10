Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor svela quando inizieranno le riprese (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ewan McGregor, mentre era ospite di un talk show, ha svelato quando inizieranno le riprese di Obi-Wan Kenobi, la serie prodotta per Disney+. Le riprese della serie Obi-Wan Kenobi inizieranno tra cinque mesi: a rivelarlo è stato il protagonista Ewan McGregor durante un'apparizione televisiva. L'attore era infatti uno degli ospiti del The Graham Norton Show su BBC quando ha parlato del suo prossimo progetto ambientato nell'universo di Star Wars. Ewan McGregor ha dichiarato: "Si tratta della storia di Obi-Wan Kenobi, immagino... Non sarà totalmente dedicata al mio personaggio, ma sicuramente apparirò ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 ottobre 2020), mentre era ospite di un talk show, hatoledi Obi-Wan, la serie prodotta per Disney+. Ledella serie Obi-Wantra cinque mesi: a rivelarlo è stato il protagonistadurante un'apparizione televisiva. L'attore era infatti uno degli ospiti del The Graham Norton Show su BBCha parlato del suo prossimo progetto ambientato nell'universo di Star Wars.ha dichiarato: "Si tratta della storia di Obi-Wan, immagino... Non sarà totalmente dedicata al mio personaggio, ma sicuramente apparirò ...

Star Wars: Obi-Wan, Yoda e Luke aiutano a combattere i Sith, la fan art di Episodio IX

In Episodio IX abbiamo potuto ascoltare soltanto un cameo vocale con le voci dei Jedi, ma niente paura, arriva una fan art con i fantasmi della Forza!

In Episodio IX abbiamo potuto ascoltare soltanto un cameo vocale con le voci dei Jedi, ma niente paura, arriva una fan art con i fantasmi della Forza!