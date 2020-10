Meteo sempre più ESTREMO, preoccupanti burrasche (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Perché quando c’è l’Estate ci si preoccupa del caldo esagerato? Semplice, perché caldo eccessivo è sinonimo di Meteo ESTREMO. L’eccessivo riscaldamento del Mediterraneo, che a livello termico ormai è paragonabile al Mar dei Caraibi, non fa altro che facilitare l’immagazzinamento di una notevole quantità di energia termica. Energia che poi, nei primi mesi autunnali, viene rilasciata lentamente in concomitanza delle ondate di maltempo. Ricordate cose accadde a settembre? No? Allora rinfreschiamoci la memoria: si formò un Uragano Mediterraneo. Ma forse qualcuno si è scordato che prima che si strutturasse il ciclone vi fu un’ondata di nubifragi in varie zone della Sardegna. Secondo voi perché furono fenomeni così violenti? Semplice, perché il ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Perché quando c’è l’Estate ci si preoccupa del caldo esagerato? Semplice, perché caldo eccessivo è sinonimo di. L’eccessivo riscaldamento del Mediterraneo, che a livello termico ormai è paragonabile al Mar dei Caraibi, non fa altro che facilitare l’immagazzinamento di una notevole quantità di energia termica. Energia che poi, nei primi mesi autunnali, viene rilasciata lentamente in concomitanza delle ondate di maltempo. Ricordate cose accadde a settembre? No? Allora rinfreschiamoci la memoria: si formò un Uragano Mediterraneo. Ma forse qualcuno si è scordato che prima che si strutturasse il ciclone vi fu un’ondata di nubifragi in varie zone della Sardegna. Secondo voi perché furono fenomeni così violenti? Semplice, perché il ...

