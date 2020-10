Manovra: nuovo vertice di governo alle 19.30 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 14 OTT - Una nuova riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione sulla Manovra è in programma alle 19.30 a Palazzo Chigi. Si tratta del secondo incontro per definire la ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 14 OTT - Una nuova riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione sullaè in programma19.30 a Palazzo Chigi. Si tratta del secondo incontro per definire la ...

Trasporto locale: De Micheli, in Manovra nuove risorse, rispettato limite 80%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 ott - La prossima manovra finanziaria conterra' nuove risorse per il Trasporto pubblico locale, a fronte delle nuove necessita' dovute all'emergenza Covid. Lo ...

