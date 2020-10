L'assenza di Mauro Corona pesa alla Berlinguer: "Spero di rivederlo, non è una mia scelta" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesca Galici Da ormai svariate settimane, Mauro Corona è assente da Cartabianca ed è Bianca Berlinguer a spiegarne i motivi, sottolineando la sua estraneità a questa decisione L'assenza di Mauro Corona a Cartabianca inizia a essere più forte della sua presenza. Dopo la forte litigata, l'ennesima, tra il filosofo scalatore e Bianca Berlinguer di qualche settimana fa, infatti, dell'uomo si è persa traccia. Era una presenza fissa nel programma di Rai3, una voce fuori dagli schemi che con i suoi interventi spezzava il filo dei discorsi, andando spesso controcorrente. Ad accorgersi della sua assenza e a chiedere informazioni è stato di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesca Galici Da ormai svariate settimane,; assente da Cartabianca ed; Biancaa spiegarne i motivi, sottolineando la sua estraneità a questa decisione L'dia Cartabianca inizia a essere più forte della sua presenza. Dopo la forte litigata, l'ennesima, tra il filosofo scalatore e Biancadi qualche settimana fa, infatti, dell'uomo si; persa traccia. Era una presenza fissa nel programma di Rai3, una voce fuori dagli schemi che con i suoi interventi spezzava il filo dei discorsi, andando spesso controcorrente. Ad accorgersi della suae a chiedere informazioni; stato di ...

San Mauro La Bruca, arriva il Postamat

SAN MAURO LA BRUCA. A due anni esatti dalla richiesta avanzata ... Un servizio importante, considerata anche l’assenza di istituti bancari, in aree interne e marginalizzate che spesso si vedono ...

