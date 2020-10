Land Rover-Segway - I monopattini per le Range Rover Evoque e Discovery Sport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La divisione italiana della Land Rover ha avviato una collaborazione con la Segway, azienda produttrice di monopattini elettrici. Come risultato di questa partnership, il marchio inglese ha annunciato larrivo di una serie speciale per i modelli Range Rover Evoque e Discovery Sport denominata Urban View Segway-Ninebot.Un monopattino a bordo. Ledizione, limitata a sole 200 unità in vendita in Italia tra i mesi di ottobre e dicembre del 2020, è pensata per favorire la diffusione della micromobilità elettrica sul territorio nazionale, che sta conoscendo una grande crescita nei mesi successivi allemergenza coronavirus. Entrando ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La divisione italiana dellaha avviato una collaborazione con la, azienda produttrice dielettrici. Come risultato di questa partnership, il marchio inglese ha annunciato larrivo di una serie speciale per i modellidenominata Urban View-Ninebot.Un monopattino a bordo. Ledizione, limitata a sole 200 unità in vendita in Italia tra i mesi di ottobre e dicembre del 2020, è pensata per favorire la diffusione della micromobilità elettrica sul territorio nazionale, che sta conoscendo una grande crescita nei mesi successivi allemergenza coronavirus. Entrando ...

