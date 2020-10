Kingdom Hearts: Melody of Memory, domani la demo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’attesa sta finendo, e domani potremo provare con mano la sfida autoimposta di Square-Enix con la demo di Kingdom Hearts: Melody of Memory In qualità di primo titolo che segue canonicamente gli eventi del terzo episodio, una demo per Kingdom Hearts: Melody of Memory è indispensabile per quanto ha diviso i fan. In particolar modo, questo titolo segna il debutto della serie su Nintendo Switch, ultima console priva delle raccolte HD dei capitoli passati. In ogni caso, quanto il prodotto in sé si rivelerà effettivamente divertente potremo scoprirlo con mano domani: Square-Enix onorerà tra ventiquattro ore la promessa fatta al Tokyo Game Show 2020. ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’attesa sta finendo, epotremo provare con mano la sfida autoimposta di Square-Enix con ladiofIn qualità di primo titolo che segue canonicamente gli eventi del terzo episodio, unaperofè indispensabile per quanto ha diviso i fan. In particolar modo, questo titolo segna il debutto della serie su Nintendo Switch, ultima console priva delle raccolte HD dei capitoli passati. In ogni caso, quanto il prodotto in sé si rivelerà effettivamente divertente potremo scoprirlo con mano: Square-Enix onorerà tra ventiquattro ore la promessa fatta al Tokyo Game Show 2020. ...

xenomythos : Ma c’è davvero qualcuno che ha giocato Kingdom Hearts capendo qualcosa della storia - crisi_scarlatta : Tutti che parlate del nuovo gioco di Kingdom Hearts... ma non esce fra un mese? Cioè, mi son persa qualcosa? - spaziogames : C'è un nuovo #KingdomHearts in città, e noi lo abbiamo provato! #KingdomHeartsMelodyofMemory - IGNitalia : È in arrivo la demo di #KingdomHeartsMelodyofMemory: noi l'abbiamo provata in anteprima e vi raccontiamo cosa potet… - Eurogamer_it : Kingdom Hearts Melody of Memory: più ti avvicini alla luce, più grande diventa la tua ombra. #provato -