Joaquin Phoenix sarà Napoleone Bonaparte

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Le notizie attornosembrano non esaurirsi: dopo il lieto annuncio della paternità del piccolo River, avuto da Rooney Mara, l’attore premio Oscar per Joker è pronto a vestire i panni diin un film prodotto da Ridley Scott. Il regista inglese non è nuovo all’argomento, già affrontato ne I Duellanti (1977), ma ancora non è noto se dirigerà anche questo nuovo lavoro. Il titolo del film sarà Kitbag: deriva da un detto, “C’è della roba da generale nascosta nel tascapane di ogni soldato” (There is a general’s staff hidden in every soldier’s kitbag), e si riferisce a ogni soldato semplice; di conseguenza, anche allo stesso, che prima di essere imperatore fu proprio ...