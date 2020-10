Ipotesi lockdown a Natale per raffreddare i contagi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per il virologo Crisanti è "nell'ordine delle cose", ma i suoi colleghi si dividono sull'utilità. Coldiretti intanto trema e avverte: "Sarebbe un incubo da 4,1 miliardi per il turismo" Leggi su repubblica (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per il virologo Crisanti è "nell'ordine delle cose", ma i suoi colleghi si dividono sull'utilità. Coldiretti intanto trema e avverte: "Sarebbe un incubo da 4,1 miliardi per il turismo"

