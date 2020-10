I denti delle donne si rovinano di più di quelli degli uomini: differenza di genere anche nel cavo orale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Le donne sono soggette a fenomeni di deterioramento dentale molto più rapidi rispetto agli uomini e questo è dovuto alle fluttuazioni ormonali, alla composizione della loro saliva e alle abitudini alimentari”, a sostenerlo è Marco Chiellini, fondatore dell’unico studio dentistico italiano, dedicato esclusivamente al sorriso femminile. “Gli ormoni che influenzano la saliva – spiega il professionista – variano durante la vita di una donna a causa della pubertà, del ciclo mestruale, della gravidanza e della menopausa”. E in effetti, proprio per via di questa “altalena ormonale”, la saliva muta la sua composizione protettiva e diventa meno efficace, causando problemi alla cavità orale. “È stato scoperto – ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Lesono soggette a fenomeni di deterioramento dentale molto più rapidi rispetto aglie questo è dovuto alle fluttuazioni ormonali, alla composizione della loro saliva e alle abitudini alimentari”, a sostenerlo è Marco Chiellini, fondatore dell’unico studiostico italiano, dedicato esclusivamente al sorriso femminile. “Gli ormoni che influenzano la saliva – spiega il professionista – variano durante la vita di una donna a causa della pubertà, del ciclo mestruale, della gravidanza e della menopausa”. E in effetti, proprio per via di questa “altalena ormonale”, la saliva muta la sua composizione protettiva e diventa meno efficace, causando problemi alla cavità. “È stato scoperto – ...

Chiunque abbia sperimentato in prima persona la perdita dei denti sa bene quanti disagi psicologici vengono a crearsi. Non è coinvolta del resto solo l’estetica, che resta l’aspetto più evidente, ma a ...

