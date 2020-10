Harry Potter, la copia che vale una fortuna venduta all'asta per una cifra record (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sessantamila sterline: è la cifra pazzesca per la quale una copia della prima edizione di 'Harry Potter e la Pietra Filosofale' è stata venduta all'asta . Si tratta del primo romanzo della saga del ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sessantamila sterline: è lapazzesca per la quale unadella prima edizione di 'e la Pietra Filosofale' è stataall'. Si tratta del primo romanzo della saga del ...

accioxjames : 'Test per vedere se ami Harry Potter, abbassa un dito se hai pianto per Piton' Bro, il mio amore per Harry Potter… - empitalia : Oggi vi presento un altro Calendario dell'Avvento di Harry Potter, direi il preferito di Dobby! ?? In ogni casella,… - WBion888 : - narryvhugs : ho appena finito per la 1000000 volta la saga di harry potter e non mi stancherò mai di guardare questi film. è stu… - Finnwolfhardino : @leviOsaHerm @xx_dlibyh noi che facciamo maratone di harry potter -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Potter Asta record per Harry Potter, più di 66mila euro per una prima edizione Adnkronos Harry Potter, la copia che vale una fortuna venduta all'asta per una cifra record

Sessantamila sterline: è la cifra pazzesca per la quale una copia della prima edizione di "Harry Potter e la Pietra Filosofale" è stata venduta all'asta. Si tratta ...

Luoghi immaginari dei film: il sogno dei viaggiatori

I luoghi immaginari dei film che tutti i viaggiatori vorrebbero visitare ma che esistono solamente in tv e al cinema, tra fantasia e realtà.

Sessantamila sterline: è la cifra pazzesca per la quale una copia della prima edizione di "Harry Potter e la Pietra Filosofale" è stata venduta all'asta. Si tratta ...I luoghi immaginari dei film che tutti i viaggiatori vorrebbero visitare ma che esistono solamente in tv e al cinema, tra fantasia e realtà.