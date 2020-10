Gianni Sperti fa coming out? Il video che ha fatto parlare i fan - (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roberta Damiata Un lapsus fatto durante una conversazione animata, ha fatto pensare ai fan di Gianni Sperti ad un suo coming out Dopo il coming out di Gabriel Garko, il web punta il dito su altri personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i tanti Gianni Sperti ex ballerino e storico opinionista di Uomini e Donne. Per questo motivo le sue parole vengono spesso passate al setaccio e proprio oggi i telespettatori hanno notato, che l’opinionista nel bel mezzo di un discorso, parlando delle sue conquiste, ha declinato una frase al maschile . Questo da molti è stato preso come un’involontario coming out dell’opinionista, che della sua sfera privata non ha ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roberta Damiata Un lapsusdurante una conversazione animata, hapensare ai fan diad un suoDopo ildi Gabriel Garko, il web punta il dito su altri personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i tantiex ballerino e storico opinionista di Uomini e Donne. Per questo motivo le sue parole vengono spesso passate al setaccio e proprio oggi i telespettatori hanno notato, che l’opinionista nel bel mezzo di un discorso, parlando delle sue conquiste, ha declinato una frase al maschile . Questo da molti è stato preso come un’involontariodell’opinionista, che della sua sfera privata non ha ...

