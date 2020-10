GF Vip, Franceska Pepe innamorata di Tommaso Zorzi? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A Chi Franceska Pepe, modella e influencer uscita dopo sole due settimane dalla Casa, svela il suo amore segreto dentro il Grande Fratello Vip. Un percorso pieno di sorprese con o senza Vittorio Sgarbi… Franceska Pepe è stata senza dubbio una delle concorrenti più interessanti del GfVip, una che ha diviso, ma che ha fatto anche cambiare idea a molti, a partireArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A Chi, modella e influencer uscita dopo sole due settimane dalla Casa, svela il suo amore segreto dentro il Grande Fratello Vip. Un percorso pieno di sorprese con o senza Vittorio Sgarbi…è stata senza dubbio una delle concorrenti più interessanti del GfVip, una che ha diviso, ma che ha fatto anche cambiare idea a molti, a partireArticolo completo: dal blog SoloDonna

trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - infoitcultura : GF Vip: Franceska spendacciona e abbandonata - zazoomblog : GF Vip: Franceska spendacciona e abbandonata - #Franceska #spendacciona #abbandonata - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Gossip Dal passato di #FranceskaPepe emerge la verità sui suoi costosi abiti firmati e la sua ex coinquili… - Manuel_Real_Off : No vabè ?? #GfVip -