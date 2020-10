Esplorazione spaziale, pioggia di contratti per l’Italia nella corsa a Luna e Marte: il ruolo dell’ESA nel programma Artemis della NASA (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’Italia è grande protagonista per le future missioni di Esplorazione spaziale dirette sulla Luna e su Marte, a maggior ragione dopo la pioggia di contratti firmati dalle principali aziende aerospaziali italiane nell’ambito della partecipazione dell’Europa, attraverso l’Agenzia spaziale Europea (Esa), ai programmi Artemis della NASA per il ritorno alla Luna e Msr (Mars Sample Return), destinato a portare a Terra i primi campioni del suolo marziano. Ad aggiudicarsi i contratti sono stati Leonardo, per la realizzazione dei bracci robotici della missione Msr, e Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’Italia è grande protagonista per le future missioni didirette sullae su, a maggior ragione dopo ladifirmati dalle principali aziende aerospaziali italiane nell’ambitopartecipazione dell’Europa, attraverso l’AgenziaEuropea (Esa), ai programmiper il ritorno allae Msr (Mars Sample Return), destinato a portare a Terra i primi campioni del suolo marziano. Ad aggiudicarsi isono stati Leonardo, per la realizzazione dei bracci roboticimissione Msr, e Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e ...

ESA_Italia : Previsto per il prossimo anno il lancio del primo veicolo spaziale senza equipaggio per l'esplorazione lunare… - StateEUR : RT @AmbasciataUSA: Stati Uniti, Italia e altri 6 paesi siglano l'accordo #Artemis. L'inizio di una una nuova era per l'esplorazione spazial… - Relycat16 : RT @ESA_Italia: Previsto per il prossimo anno il lancio del primo veicolo spaziale senza equipaggio per l'esplorazione lunare #SpaceCare #F… - letiziadavoli : RT @ESA_Italia: Previsto per il prossimo anno il lancio del primo veicolo spaziale senza equipaggio per l'esplorazione lunare #SpaceCare #F… - pietro99_98 : RT @ESA_Italia: Previsto per il prossimo anno il lancio del primo veicolo spaziale senza equipaggio per l'esplorazione lunare #SpaceCare #F… -