Cotonavirus | Fontana | “Lockdown a Milano? Non possiamo prevedere nulla”

Ultime Notizie dalla rete : Cotonavirus Fontana

Milano - L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19: la prenotazione via Eventbrite è obbligatoria. Per ulteriori informazioni contattare la ...ROMA - Record assoluto di contagi da coronavirus in Italia: secondo il bollettino del Ministero della salute in 24 ore si sono registrati 7332 casi che portano il totale a 372'799. Il dato più alto pr ...