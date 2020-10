Coronavirus, positivi 7 alunni e 4 maestre a Lampedusa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sette alunni e 4 maestre sono positivi al covid a Lampedusa. L'istituto scolastico della maggiore delle Pelagie è stato chiuso lunedì 13. Negativi gli altri 45 tamponi effettuati agli alunni, nell'attesa del responso di quelli effettuati ai genitori. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Settee 4sonoal covid a. L'istituto scolastico della maggiore delle Pelagie è stato chiuso lunedì 13. Negativi gli altri 45 tamponi effettuati agli, nell'attesa del responso di quelli effettuati ai genitori.

you_trend : ?? #Coronavirus, 13/10/20 • Attualmente positivi: 87.193 • Deceduti: 36.246 (+41, +0,11%) • Dimessi/Guariti: 242.02… - DiMarzio : #Monza, altri casi di #coronavirus. Adesso il totale sale a nove - RegLombardia : #LNews Sono 83.550 i guariti/dimessi, 1.080 i nuovi positivi con 17.186 tamponi effettuati, per una percentuale pa… - verbanonews : New post: Coronavirus: i nuovi tamponi positivi sono 110 nel Varesotto, 1844 in Lombardia - PulitiElena : RT @marcoprat: #Coronavirus, in #Lombardia 1844 contagi. A #Milano oltre mille positivi @corriere -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivi Coronavirus, positivi raddoppiati a Parma in 24 ore: sono 58 in più La Repubblica Le opere incompiute in Italia, quali sono e quali stanno per essere concluse

Dalla Tav al Ponte sullo Stretto: sono circa 750 le opere che devono essere ancora terminate dopo anni di lavoro ...

Positiva una liceale del Rosmini, quarto caso nelle scuole superiori

GROSSETO. Quarto caso di positività al Covid-19 in tre giorni in una scuola superiore a Grosseto. Dopo lo studente del liceo scientifico Marconi, nel capoluogo, e due ragazze della provincia di Siena ...

Dalla Tav al Ponte sullo Stretto: sono circa 750 le opere che devono essere ancora terminate dopo anni di lavoro ...GROSSETO. Quarto caso di positività al Covid-19 in tre giorni in una scuola superiore a Grosseto. Dopo lo studente del liceo scientifico Marconi, nel capoluogo, e due ragazze della provincia di Siena ...