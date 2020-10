Coronavirus, la seconda ondata galoppa in Europa con l’arrivo dell’autunno: “Fase più virulenta, stagione fredda predispone”. Oltre 22.000 casi in Francia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La seconda ondata di Coronavirus prosegue a pieno ritmo in Europa, facendo registrare importanti incrementi giornalieri mentre ci addentriamo sempre di più nella stagione autunnale. Nel giorno in cui l’Italia ha registrato il record assoluto di casi giornalieri ma con un boom di tamponi, anche le altre grandi potenze europee segnano numeri importanti, ben superiori a quelli del nostro Paese. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato poco fa nuove misure per contrastare l’epidemia nel Paese, tra le quali il coprifuoco a Parigi e altre città, nel giorno in cui la Francia registra 22.591 nuovi contagi di Covid-19, per un totale di 779.063 casi confermati. In netto aumento negli ultimi giorni i ricoveri in ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ladiprosegue a pieno ritmo in, facendo registrare importanti incrementi giornalieri mentre ci addentriamo sempre di più nellaautunnale. Nel giorno in cui l’Italia ha registrato il record assoluto digiornalieri ma con un boom di tamponi, anche le altre grandi potenze europee segnano numeri importanti, ben superiori a quelli del nostro Paese. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato poco fa nuove misure per contrastare l’epidemia nel Paese, tra le quali il coprifuoco a Parigi e altre città, nel giorno in cui laregistra 22.591 nuovi contagi di Covid-19, per un totale di 779.063confermati. In netto aumento negli ultimi giorni i ricoveri in ...

vaticannews_it : #14ottobre #COVID19, la seconda ondata preoccupa i Paesi dell' #Europa orientale, in particolare Bulgaria, Repubbli… - Capezzone : +++Likecrazia seconda ?? e terza ?? nelle categorie “scienze politiche” e “strutture e processi politici” su Amazon.… - lorepregliasco : Non ho ancora dati a disposizione, ma non escludo che la 'seconda ondata' e la sua gestione possano avere effetti s… - mrcllznn : RT @mrcllznn: Coronavirus, Oms: «A ottobre e novembre seconda ondata, ci sarà boom di casi e morti» - juornoit : #juorno #covid ecco la seconda lista dei #laboratori privati in Campania che fanno tamponi -