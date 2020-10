Comitato 4.0: settore in crisi, servono interventi strutturali (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA - ' La pandemia sta mettendo in ginocchio lo sport di territorio, quello che si trova nella faglia tra professionismo e dilettantismo, e senza interventi strutturali sono a rischio migliaia di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA - ' La pandemia sta mettendo in ginocchio lo sport di territorio, quello che si trova nella faglia tra professionismo e dilettantismo, e senzasono a rischio migliaia di ...

È morto il calcetto? Evviva il calcetto. E non si tratta di un detto del tipo fatta la legge trovato l'inganno, perché la via maestra che sta prendendo la classica partita ...

Ramini, ragazzi di nuovo in campo

Finalmente si gioca. Anche a livello di calcio giovanile, pur nel rispetto ferreo delle norme anti-Covid, si torna in campo per la disputa dei campionati provinciali, organizzati dal Comitato provinci ...

