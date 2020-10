Come fa Netflix a decidere quali serie cancellare (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Glow, acclamato show Netflix sulle lottatrici di wrestling anni ’80, è solo l’ultimo dei caduti sul campo di battaglia dello streaming. Rinnovato nell’agosto 2019 per una quarta e ultima stagione, veniva bloccato per il coronavirus lo scorso marzo, ma di recente – nonostante fosse già stato girato un episodio – si è deciso di non continuare con le riprese, soprattutto per via dei problemi imposti dalla pandemia: il set era a Los Angeles, uno degli epicentri della crisi negli Stati Uniti, e inoltre le scene di combattimento avrebbero comportato frequenti contatti ravvicinati fra le attrici; in aggiunta, i nuovi episodi sarebbero stati trasmessi nel 2022, ben due anni e mezzo la precedente. Con grande dispiacere di fan e critici, dunque, Netflix ha staccato la spina, pur pagando tutti ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Glow, acclamato showsulle lottatrici di wrestling anni ’80, è solo l’ultimo dei caduti sul campo di battaglia dello streaming. Rinnovato nell’agosto 2019 per una quarta e ultima stagione, veniva bloccato per il coronavirus lo scorso marzo, ma di recente – nonostante fosse già stato girato un episodio – si è deciso di non continuare con le riprese, soprattutto per via dei problemi imposti dalla pandemia: il set era a Los Angeles, uno degli epicentri della crisi negli Stati Uniti, e inoltre le scene di combattimento avrebbero comportato frequenti contatti ravvicinati fra le attrici; in aggiunta, i nuovi episodi sarebbero stati trasmessi nel 2022, ben due anni e mezzo la precedente. Con grande dispiacere di fan e critici, dunque,ha staccato la spina, pur pagando tutti ...

