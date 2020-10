Calenda: “Non temo le primarie, ma su Roma sono sbagliate” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – “Non ho ragione di temere le primarie. Ne riconosco l’importanza in molti casi. Ma su Roma sono sbagliate, a prescindere da chi sarà il candidato. Dobbiamo parlare a tutti i cittadini, non solo a una parte, iniziare subito e evitare rischi sanitari enormi e inutili”. Lo scrive su twitter Carlo Calenda, leader di Azione, commentando un sondaggio online pubblicato da ‘Repubblica’, che lo vede stravincere in eventuali primarie del centrosinistra con il 50% dei consensi dei 26 mila partecipanti. Titolo dell’articolo: ‘Ai gazebo virtuali Calenda sbaraglia i sette nani’. Leggi su dire (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – “Non ho ragione di temere le primarie. Ne riconosco l’importanza in molti casi. Ma su Roma sono sbagliate, a prescindere da chi sarà il candidato. Dobbiamo parlare a tutti i cittadini, non solo a una parte, iniziare subito e evitare rischi sanitari enormi e inutili”. Lo scrive su twitter Carlo Calenda, leader di Azione, commentando un sondaggio online pubblicato da ‘Repubblica’, che lo vede stravincere in eventuali primarie del centrosinistra con il 50% dei consensi dei 26 mila partecipanti. Titolo dell’articolo: ‘Ai gazebo virtuali Calenda sbaraglia i sette nani’.

